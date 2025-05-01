UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde yarı finaller bugün

Devler Ligi'nde ilk maçlar sonunda Paris Saint Germain, Arsenal karşısında avantajı yakalamıştı. Barcelona ve Inter'in düellosunda ise kazanan çıkmadı.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı finalin ilk maçlarının hepsi bugün oynanacak ve karşılaşmalar aynı saatte başlayacak.

Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Tottenham, turnuvanın dikkat çeken takımlarından Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Günün diğer maçında ise Ruben Amorim yönetiminde ilk kupasını kazanmak isteyen Manchester United, finalin ev sahibi olan San Mames'te Athletic Bilbao'yla karşılaşacak.

Konferans Ligi'nde Real Betis ile Fiorentina karşı karşıya gelirken turnuvanın en büyük favorilerinden Chelsea, deplasmanda Djurgarden'e konuk olacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde tüm maçlar TSİ 22.00'de başlayacak. Eşleşmelerin rövanşları 8 Mayıs'ta oynanacak.

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde günün programı:

22.00: Tottenham-Bodo/Glimt | Avrupa Ligi

22.00: Athletic Bilbao-Manchester United | Avrupa Ligi

22.00: Real Betis-Fiorentina | Konferans Ligi

22.00: Djurgarden-Chelsea | Konferans Ligi