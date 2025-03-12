UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalistler yarın belli olacak. Kupadaki tek Türk takımı olan Fenerbahçe, 3-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Rangers’a konuk olacak.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Kupada yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında 13 Mart Perşembe günü İskoçya ekibi Rangers'a konuk olacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Lazio (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) (2-1)

20.45 Olympiakos (Yunanistan)-Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

20.45 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Ajax (Hollanda) (2-1)

20.45 Athletic Bilbao (İspanya)-Roma (İtalya) (1-2)

23.00 Tottenham (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda) (0-1)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Real Sociedad (İspanya) (1-1)

23.00 Olimpik Lyon (Fransa)-FCSB (Romanya) (3-1)

23.00 Rangers (İskoçya)-Fenerbahçe (3-1)

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