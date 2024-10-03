UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Rakip Hollanda temsilcisi Twente

Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.
Sarı-lacivertli ekip, Grolsch Veste Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılarak organizasyondaki puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.
STAT: De Grolsch Veste Stadyumu
SAAT: 22.00
HAKEM: Chris Kavanagh
YAYIN: TRT Spor
Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.