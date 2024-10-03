UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Rakip Hollanda temsilcisi Twente

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu. Rakip Hollanda temsilcisi Twente

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe'nin Hollanda ekibi Twente karşısına çıkacağı ilk 11'i belli oldu.

Sarı lacivertli temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşıyor.

Sarı-lacivertli ekip, Grolsch Veste Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılarak organizasyondaki puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

STAT: De Grolsch Veste Stadyumu

SAAT: 22.00

HAKEM: Chris Kavanagh

YAYIN: TRT Spor

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Regeer, Vlap, Steijn, Van Bergen, Van Wolfswinkel, Lammers

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Oosterwolde, Djiku, Becao, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can, Tadic, En Nesyri

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında sahasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımını 2-1 ile geçen Fenerbahçe, ligde de Antalyaspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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