﻿Fenerbahçe'nin Rennes maçı kadrosu belli oldu

Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci hafta maçında yarın akşam deplasmanda Fransız ekibi Rennes ile karşılaşacak.
Bugün Fransa’ya gidecek Fenerbahçe'nin 24 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ezgjan Alioski, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Miguel Crespo, Emre Mor, Lincoln Henrique, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Joshua King, Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi.
Rennes maçının İstanbul hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, gün içinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Fransa’ya gidecek.
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