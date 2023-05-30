UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

Avrupa'nın 2 numaralı kupası yarın sahibini bulacak. Gözler Sevilla Roma maçında...

UEFA Avrupa Ligi'nde final heyecanı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.

Saat 22.00'de başlayacak karşılaşma TV8 ve Exxen'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için oynayacak.

Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu tatmak istiyor.

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