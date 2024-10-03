UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

İlk haftada PAOK'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Hasan Arat savaşın fitilini ateşledi. Galatasaray bu suçlamaların altında kalacak mı?

Galatasaray, Karahan Efeoğlu ile yolları ayırdı

STAT: Daugava Stadyumu

SAAT: 19.45

HAKEM: Filip Glova

YAYIN: TRT 1

İşte Galatasaray'ın Letonya ekibi RFS ile karşılaşacağı maçta sahaya çıkacak ilk 11'i:

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus, Barış Alper, Mertens, Icardi.