Fenerbahçe'yi devler bekliyor: İşte muhtemel rakipler

UEFA Avrupa Ligi'nde Austria Wien'i eleyerek gruplara kalan Fenerbahçe'nin kura çekimine kaçıncı torbadan gireceği belli oldu.
Fenerbahçe, kura çekimine 3. torbadan katılacak. Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.
32 takımın olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 4'er takımlı 8 grup bulunacak.
Grubunu lider bitiren 8 takım, doğrudan son 16 turuna yükselecek. İkinci sıradaki takımlar ise Şampiyonlar Ligi gruplarından gelecek takımlarla son 16 turu için play-off mücadelesi verecek.
Temsilcilerimizi özellikle 1. torbada birbirinden güçlü takımlar bekliyor. Kura çekiminde 1. torbada yer alacak ve temsilcilerimizle aynı grupta yer almayı muhtemel takımlar şunlar:
MANCHESTER UNITED
ARSENAL
LAZIO
PSV EİNDHOVEN
BRAGA
DINAMO KIEV
ROMA
KIZILYILDIZ
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.