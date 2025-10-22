UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın 18 maçla oynanacak.
Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.
Türk oyuncular Berke Özer, Lille; Zeki Çelik, Roma ve Deniz Gül de Porto formasıyla sahaya çıkacak.
Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şu şekilde:
SAAT 19.45
- Fenerbahçe - Stuttgart
- Brann - Rangers
- FCSB - Bologna
- Feyenoord - Panathinaikos
- Genk - Real Betis
- Go Ahead Eagles - Aston Villa
- Lyon - Basel
- Salzburg - Ferencvaros
- Sporting Braga - Kızılyıldız
SAAT 22.00
- Celta Vigo - Nice
- Freiburg - Utrecht
- Lille - PAOK
- Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
- Malmö - Dinamo Zagreb
- Nottingham Forest - Porto
- Roma - Viktoria Plzen
- Young Boys - Ludogorets