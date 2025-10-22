UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında yarın 18 maçla oynanacak.

Turnuvadaki tek temsilcimiz Fenerbahçe, Almanya ekibi Stuttgart'ı konuk edecek. Kadıköy'de oynanacak mücadele, saat 19.45'te başlayacak.

Türk oyuncular Berke Özer, Lille; Zeki Çelik, Roma ve Deniz Gül de Porto formasıyla sahaya çıkacak.

Avrupa Ligi'nde 3. haftanın programı şu şekilde:

SAAT 19.45

  • Fenerbahçe - Stuttgart
  • Brann - Rangers
  • FCSB - Bologna
  • Feyenoord - Panathinaikos
  • Genk - Real Betis
  • Go Ahead Eagles - Aston Villa
  • Lyon - Basel
  • Salzburg - Ferencvaros
  • Sporting Braga - Kızılyıldız

SAAT 22.00

  • Celta Vigo - Nice
  • Freiburg - Utrecht
  • Lille - PAOK
  • Maccabi Tel Aviv - Midtjylland
  • Malmö - Dinamo Zagreb
  • Nottingham Forest - Porto
  • Roma - Viktoria Plzen
  • Young Boys - Ludogorets