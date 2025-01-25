UEFA Avrupa Ligi’nde herkesi heyecanlandıran detay. Türk futbolu için bir ilk olabilir

UEFA Avrupa Ligi’nde üst tura direkt çıkacak 8 takımın yanı sıra play off oynayacak ekipler son hafta maçları ile belli olacak. 7. hafta maçlarında ilk 8’i garantileyen ilk takım Lazio oldu. Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray son hafta kritik maçlara çıkacak.

Galatasaray’ın deplasmanda Ajax’ı mağlup etmesi durumunda son 16 duruna ilk 8 içinde yükselme ihtimali bulunuyor. Öte yandan Fenerbahçe ve Beşiktaş, maçlarını kazanarak yoluna play off turundan devam etmeyi amaçlıyor.

EZELİ RAKİPLER EŞLEŞEBİLİR

Milliyet'te yer alan habere göre, Dinamo Kiev beraberliğiyle ilk sekiz şansını zora sokan Galatasaray için son haftadaki Ajax maçı kritik bir öneme bürünürken, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmadan alacağı olası bir olumsuz sonuçta play-off’a dahil olacak. Ancak bu durumda da kuraya büyük olasılıkla seri başı katılacak Galatasaray'ın rövanş maçını sahasında oynama avantajı bulunacak. Son haftaya sırasıyla 23 ve 24. sıralarda giren Fenerbahçe ve Beşiktaş da, son hafta maçlarını kazanarak ligi ilk 24 içinde bitirip play-off bileti almaya çalışacak. Bu turla birlikte ülke kotası ortadan kalktığı için, Galatasaray’ın Fenerbahçe ya da Beşiktaş ile play-off turunda karşılaşma ihtimali bulunuyor. Bu durumda ilk kez bir UEFA organizasyonunda 2 Türk takımı eşleşebilir.

PLAY OFF KURALARI 31 OCAK’TA ÇEKİLECEK

UEFA Avrupa Ligi play off turu eşleşmelerini belirleyecek kura çekimi ise 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

Lig aşamasını 9/16. arasında bitiren takımlar, eleme aşaması için kurada seribaşı olarak yer alacak ve 17/24. sıralarda yer alan bir takımla karşılaşacak. Seribaşı takım rövanş maçını evinde oynayacak. Dokuzuncu ve onuncu sırada bitiren takımlar 23. veya 24. sırada bitiren takımlarla karşılaşacak; 11. veya 12. sırada bitiren takımlar 21. veya 22. sıradaki takımlarla eşleşecek ve diğer potansiyel eşleşmeler de sıralamaya göre bu şekilde uygulanacak. Play off’u geçen sekiz takım da ilk sekize eklenerek son 16 turunda yer alacak.