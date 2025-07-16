UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk, 1. eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere ekibini elemesi halinde 2. eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak. Ukrayna temsilcisi evindeki ilk maçı, 6-0 kazanmıştı.

ARDA TURAN SAHNEDE

Trendyol Süper Ligi 3. sırada bitiren Samsunspor ile 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele edecek. Samsunspor, lig aşamasına kalabilmek için tek eleme, Beşiktaş ise 3 eleme oynayacak.

Avrupa Ligi 1. eleme turunda yarın onanacak rövanş maçların programı şöyle:

19.00 Ilves (Finlandiya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-6)

19.00 Aktobe (Kazakistan) - Legia Varşova (Polonya) (0-1)

20.00 Hacken (İsveç) - Spartak Trnava (Slovakya) (1-0)

20.30 Cluj (Romanya) - Paksi (Macaristan) (0-0)

21.00 Priştine (Kosova) - Sheriff (Moldova) (0-4)

21.00 Celje (Slovenya) - Sabah (Azerbaycan) (3-2)

21.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Levski Sofya (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Partizan (Sırbistan) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

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