UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan yarın başlıyor: Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak

Kaynak: İHA
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan yarın başlıyor: Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkacak

UEFA Avrupa Ligi’nde play off heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray yarın üst tura çıkmak için sahada olacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde play-off aşaması ilk maçları yarın oynanacak. Organizasyondaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, saat 20.45'te Belçika ekibi Anderlecht'i konuk edecek.

Galatasaray ise TSİ 23.00'da Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda karşılaşacak. Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımların son 16 bileti almaya çalışacağı play-off turunun rövanş mücadeleleri ise 20 Şubat Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk karşılaşmalarının (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Fenerbahçe - Anderlecht
20.45 Ferencvaros - Viktoria Plzen
20.45 Midtjylland - Real Sociedad
20.45 Union SG - Ajax
23.00 AZ Alkmaar - Galatasaray
23.00 PAOK - FCSB
23.00 Porto - Roma
23.00 Twente - Bodo/Glimt

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