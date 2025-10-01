UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçları yarın oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, saat 19.45'te Fransız ekibi Nice'i konuk edecek.

Lig usulü 36 takımın mücadele ettiği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Avrupa Ligi'nde 2. haftanın programı şöyle:

SAAT 19.45

Fenerbahçe-Nice

Bologna-Freiburg

Brann-Utrecht

Celtic-Braga

FCSB-Young Boys

Ludogorets-Real Betis

Panathinaikos-Go Ahead

Roma-Lille

Viktoria Plzen-Malmö

SAAT 22.00