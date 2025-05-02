UEFA Avrupa Ligi’nde isyan ettiren karar! On binlerce taraftar hakeme öfke kustu

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başladı. Manchester United, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-0 yenerek adeta finalin kapısını araladı.

Ancak karşılaşmada İngiliz ekibinin galibiyetinden çok maçın hakemi Espen Eskas'ın 35. dakikada verdiği karar konuşuldu.

Manchester United ceza sahasında yaşanan pozisyonda Rasmus Hojlund yerde kaldı. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen ve ardından penaltı noktasını gösteren Eskas, Hojlund'a müdahalesi nedeniyle Dani Vivian'a da kırmızı kart gösterdi.

Bu karar Athletic Bilbao cephesini adeta çıldırttı. Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Athletic Bilbao'nun teknik direktörü Valverde, "Penaltı ve oyundan atılma, baskın olmamıza ve açıkça hücum etmemize rağmen oyunu çok etkiledi. Penaltıdan önce Garnacho'nun daha önce yaptığı bir elle oynamaya itiraz ettik...Bunun daha net olduğunu düşünüyorum. Bizim için fazla bir cezaydı ve tüm maç boyunca 10 kişiyle oynamak zorunda kaldık." dedi.

Takım kaptanı De Marcos ise, "Olanlar çok acımasızdı, ancak biz Bilbao'luyuz ve geri dönüşe inanıyoruz. Bunun için elimizden geleni yapmalıyız. Bu maçı atlatmalı ve tekrar inanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Manchester United’ın Athletic Bilbao’yu mağlup ettiği maçta gollerin 2’si Bronu Fernandes’ten biri ise Casemiro’dan geldi. İngiliz devi, büyük avantaj yakaladığı serinin rövanşını kendi evinde oynayacak.