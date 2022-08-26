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Ağaoğlu "UEFA'nın terazisi şaşmaz" diyerek kime mesaj yolladı

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne devam eden Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklama.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:48
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UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı gruba düşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu ezeli rakiplerine gönderme yaptı

Ağaoğlu ''UEFA'nın terazisi şaşmaz'' diyerek kime mesaj yolladı
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UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız, Monaco ve Ferencvaros ile aynı gruba düşen Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu, kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.Ülke futbolunun gerilemesinden yakınan Ağaoğlu, "Bu gruptan şansımız da yardım ederse, maçlar oynandığı zaman oyuncularımızın form grafiği yüksek olursa çıkabileceğimiz bir grup. Aslında bize G Grubu çıkmıştı, ben de o grubu isterdim ama 2 Fransız aynı grupta olamayacağı için H Grubu'na gittik. Bulunduğumuz grup çok dengeli. Biraz realist değerlendirmek lazım. Ülke futbolu olarak bugüne geldiğimiz noktayı iyi analiz etmemiz lazım. Lig birincisi 2 ön eleme, 1 playoff oynadıktan sonra ve kazanınca Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek. Bizim grupta yer alan Kızılyıldız, Sırbistan şampiyonu olursa gelecek sezon direkt Şampiyonlar Ligi gruplarına katılacak. Bu herhalde, iki lig arasındaki güç farkını en iyi şekilde ortaya koyan bir değerlendirme. UEFA'nın terazisi şaşmaz, hep doğru tartar." dedi.
FENERBAHÇE KURASINI DEĞERLENDİRDİ
Türkiye'nin yeniden Avrupa'da başarılı olması gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Ülke olarak, bugün geldiğimiz noktayı çok iyi analiz etmemiz lazım. 25 sene üzerine şampiyon olarak ön eleme ve playoff oynamak zorunda kaldık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada futbolu yöneten insanlar olarak hepimizin çok büyük sorumluluğu var. Yıllarca algılar üzerinde koşarken hem kulüplerimizin ekonomisini, aynı zamanda sportif performansı yanlış etkileyebilecek ne kadar hamle varsa yaptık. Durumumuz bu. Şapkayı önümüze koyup yeniden değerlendirmemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi'nde olmak isterdik. Burada hem Fenerbahçe'ye, hem Trabzonspor'a, hem Başakşehir'e, hem Sivasspor'a büyük sorumluluk düşüyor. Sadece kendi takımımız başarısı adına değil, yıllarca erittiğimiz ülke puanı açısından önemli maçlar oynayacağız. Fenerbahçe'nin de nispeten kendi gücüne yakın rakiplerle bir gruba düştü. İnşallah aynı şansı Başakşehir ve Sivasspor da yakalar. Kazanacağımız puanlar, ileriye dönük olarak ülke futbol adına biz sorumluluğumuzun yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ ENDİŞEM YOK"

Trabzonspor taraftarlarının UEFA Avrupa Ligi'ni başlangıç olarak kabul etmesi gerektiğini söyleyen Ağaoğlu, "Trabzonspor taraftarı, bana göre dünyanın en iyi, en farklı, en karizmatik ve yapmış olduğu kutlamalarla, koreografilerle dünyada isminden söz ettiriyor. Çok daha iyisini hak ediyorlardı. Şampiyonlar Ligi'nin dev takımlarını seyrettirmek en büyük hayalimiz, amacımızdı. Ülke futbolunun yerinin burası olduğu gerçeğinden hareketle bunu Trabzonspor taraftarı, Avrupa Ligi'ni başlangıç kabul etsin. Bu ligde başarılı olmak ülke futbolu açısından önemli. Trabzonspor taraftarı, sorumluluğunun farkındadır, hiç endişem yok." diyerek sözlerini noktaladı.

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İzmirli
26.08.2022 16:15
FB,yi 3 temmuzla bitircez derken ülke futbolunu bitirdiiniz hala konuşuyorsun 3 temmuzdan önce FB dünyanın enzengin 30 klübü içindeydi makas açılmasın diye yapılan operasyona hepiniz alet oldunuz  
 
Ben Tosunpaşa
26.08.2022 15:59
Utanma yok ne kadar rahat demiyorki nasıl elendim  
 
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