Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Hamari Traore'nin cezası belli oldu

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rennes ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hamari Traore'ye 2 maç ceza verdi.
Malili sağ bek, Rennes'in Dinamo Kiev ile oynayacağı her 2 maçta da forma giyemeyecek.
Hamari Traore, Fenerbahçe maçının 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.
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