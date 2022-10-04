Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Hamari Traore'nin cezası belli oldu

UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rennes ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hamari Traore'ye 2 maç ceza verdi.

Malili sağ bek, Rennes'in Dinamo Kiev ile oynayacağı her 2 maçta da forma giyemeyecek.

Hamari Traore, Fenerbahçe maçının 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.