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Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Hamari Traore'nin cezası belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rennes ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hamari Traore'nin cezası belli oldu.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 14:14
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rennes Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Rennesli Hamari Traore 2 maç ceza aldı

Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Hamari Traore'nin cezası belli oldu
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UEFA, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Rennes ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Hamari Traore'ye 2 maç ceza verdi.

Malili sağ bek, Rennes'in Dinamo Kiev ile oynayacağı her 2 maçta da forma giyemeyecek.

Hamari Traore, Fenerbahçe maçının 83. dakikasında İrfan Can Kahveci'ye yaptığı müdahale sonrası kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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