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Milli yıldız Zeki Çelik sakatlandı

Roma'nın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Real Betis maçının 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Zeki Çelik'in 3-4 hafta sahalarda uzak kalması bekleniyor.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 20:39
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UEFA Avrupa Ligi'nde Roma'nın yıldızı Milli oyuncu Zeki'den kötü haber geldi

Milli yıldız Zeki Çelik sakatlandı
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talya Serie A'da Roma forması giyen milli futbolcu Zeki Çelik bir süre yeşil sahalardan uzak kalacak.

Roma'nın Real Betis ile oynadığı maçta sakatlanan 25 yaşındaki savunma oyuncusunun tedavi süreci 3-4 haftayı bulabilir.

Milli futbolcu, Betis maçının 5. dakikasında yerini Leonardo Spinazzola'ya yerini bırakmıştı.

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