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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın oynanacak.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 10:21
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Trabzonspor ve Fenerbahçe yarın sahne alacak

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları yarın yapılacak
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 16 maç yapılacak.

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, Fransa'nın Rennes takımını TSİ 19.45'te konuk edecek.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak.

Gruplarda 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.45 Lazio (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)

19.45 Zürih (İsviçre) - Bodo/Glimt (Norveç)

19.45 PSV (Hollanda) - Arsenal (İngiltere)

19.45 Fenerbahçe - Rennes (Fransa)

19.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

19.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Real Betis (İspanya)

19.45 Malmö (İsveç) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Union Berlin (Almanya) - Braga (Portekiz)

22.00 Sturm Graz (Avusturya) - Feyenoord (Hollanda)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sheriff (Moldova)

22.00 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Real Sociedad (İspanya)

22.00 HJK Helsinki (Finlandiya) - Roma (İtalya)

22.00 Freiburg (Almanya) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Nantes (Fransa) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Trabzonspor

22.00 Ferencvaros (Macaristan) - Monaco (Fransa)

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