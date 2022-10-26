Trabzonspor'un kamp kadrosu belli oldu

Bordo-mavili takımın kamp kadrosu açıklandı. İşte kadroda yer alan futbolcular:
Uğurcan, Muhamemt Taha, Hakan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Djaniny ve Umut
Bordo-mavililer, bugün öğle saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Trabzon'dan ayrılarak Sırbistan'a gelecek.
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Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez, ameliyat edilen Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde bulunmayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca kadroda yer alamayacak.
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