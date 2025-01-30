UEFA Avrupa Ligi’nde tüm maçlar aynı saatte başlayacak: İşte maçların yayın programı

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının 8. haftasında bütün maçlar bugün saat 23.00'de başlayacak.
Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelirken Galatasaray deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak. Beşiktaş ise Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda oynayacak.
Midtjylland-Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan, Ajax-Galatasaray maçı TRT 1'den, Twente-Beşiktaş maçı ise TRT Spor Yıldız'dan naklen yayınlanacak.
Öte yandan tüm maçlar TABİİ SPOR 1'den canlı ve dönüşümlü olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi'nde yarın saat 23.00'de oynanacak 8. ve son hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:
Midtjylland (Danimarka)-Fenerbahçe - TRT Spor
Twente (Hollanda)-Beşiktaş - TRT Spor Yıldız
Ajax (Hollanda)-Galatasaray - TRT 1
FCSB (Romanya)-Manchester United (İngiltere) - TABİİ Spor
Roma (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya) - TABİİ Spor 2
Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Porto (Portekiz) - TABİİ Spor 3
Tottenham (İngiltere)-Elfsborg (İsveç) - TABİİ Spor 4
Anderlecht (Belçika)-Hoffenheim (Almanya) - TABİİ Spor 5
Braga (Portekiz)-Lazio (İtalya) - TABİİ Spor 6
Rangers (İskoçya)-Union Saint-Gilloise (Belçika) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Slavia Prag (Çekya)-Malmö (İsveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Real Sociedad (İspanya)-PAOK (Yunanistan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Olympiakos (Yunanistan)-Karabağ (Azerbaycan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Olimpik Lyon (Fransa)-Ludogorets (Bulgaristan) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Ferencvaros (Macaristan)-AZ Alkmaar (Hollanda) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Dinamo Kiev (Ukrayna)-RFS (Letonya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Athletic Bilbao (İspanya)-Viktoria Plzen (Çekya) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ
Nice (Fransa)-Bodo/Glimt (Norveç) - TABİİ Spor 1 DÖNÜŞÜMLÜ