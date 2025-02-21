UEFA Avrupa Ligi’ndeki kura sonrası Fenerbahçe’den ilk açıklama

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki Rangers kurasını TRT Spor'da yorumladı.

Rangers eşleşmesini "Kolay değil ama iyi bir kura" sözleriyle değerlendiren Acun Ilıcalı, "Allah gönlümü göre verdi demeyeceğim. Şahsen Olympiakos'u istiyordum ama hocamız ve kulübümüz için fark etmez" ifadelerini kullandı.

Anderlecht'i eze eze elediklerini aktaran Ilıcalı, "Bizim Anderlecht öncesindeki kuramız çok çok zordu. Öyle bir gruptan çıktıktan sonra biz takımımızın oradan çıkmasını başarı olarak görmüştük. Anderlecht'i eze eze eledik. Türk takımlarının böyle Avrupa kulüplerini bu kadar rahat hatırladığını görmedik. Bizi bu tansiyondan uzak tutan teknik direktörümüz Jose Mourinho ve oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. Onları seviyoruz" şeklinde konuştu.

Mourinho'nun gelecek sezon da Fenerbahçe'nin başında olacağını yineleyen Acun Ilıcalı, "Biz en başından beri Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'sini izliyoruz. Alışma süreci olduğu doğru. Gittiği her takıma çabuk bir şekilde adapte olup en yüksek verimi alan bir teknik direktör. Burada Mancini hoca olarak kabul edilmedi, gitti Avrupa şampiyonu oldu. İspanyol iki hocayı beğenmedik; biri Avrupa şampiyonu oldu, diğeri Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Başkanımız en başından beri altını çizdi; biz gideriz, hocamız kalır" dedi.

Süper Lig şampiyonunun, Şampiyonlar Ligi'nde gitmesinde başrolün Fenerbahçe'nin son yıllarda topladığı puanlar olduğunun altını çizen Acun Ilıcalı, "Aslında zor tarafa düştük yine. Bilbao kupanın 1 numaralı favorisi. Roma hocamızın eski takımı. Hangisini isterim, Roma'yı isterim. Hocamızın da eski takımı olduğu için. Biz Fenerbahçe olarak son 5 senenin en başarılı takımıyız Türkiye'de. En çok puan toplayan takım biziz. Bugün ülkemizden Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılınacak ve bunun en büyük sebebi biziz. Tek bir arzumuz var; kupa. Kupada takımları küçük görmek değil. Biz takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Olası final yoluna kadar ilk maçların iç sahada oynanacağı hatırlatılan Acun Ilıcalı, "Ben ilk maçların evimizde olmasını isterim. Taraftarımıza çok güveniyorum çünkü. Son birkaç maçtır taraftarımız şahlandı, tarih yazıyor. İlk maçlarda rakibe ciddi hasarlar verebiliriz ilk maçlarda. 2-3 farkla yenersek çok çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. İkinci maça avantajlı gittiğiniz zaman rakip size saldırmak zorunda kalacak" diyerek sözlerini noktaladı.