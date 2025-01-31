UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçlar sonrası ülke puanındaki son durum ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, Ajax'a, 2-1 mağlup olurken Beşiktaş ise Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Fenerbahçe konuk olduğu Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Beklentilerin altında geçen gece sonrası ülke puanındaki son durum belli oldu.

İşte Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri ve son puanı:

1- İngiltere 104,802 puan

2- İtalya 91,043 puan

3- İspanya 86,166 puan

4- Almanya 81,691 puan

5- Fransa 68,270 puan

6- Hollanda 62.941 puan

7- Portekiz 60,416 puan

8- Belçika 52.750 puan

9 - Çekya 42,850 puan

10- Türkiye 41.900 puan