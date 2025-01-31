UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçlar sonrası ülke puanındaki son durum ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi’ndeki maçlar sonrası ülke puanındaki son durum ortaya çıktı

UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan son maçlarda Galatasaray ve Beşiktaş mağlup olurken Fenerbahçe ise berabere kaldı. Son maçlarla birlikte Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri ve puanı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, 8. hafta maçlarıyla devam etti. Galatasaray, Ajax'a, 2-1 mağlup olurken Beşiktaş ise Twente'ye deplasmanda 1-0 yenildi. Fenerbahçe konuk olduğu Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı.

Beklentilerin altında geçen gece sonrası ülke puanındaki son durum belli oldu.

İşte Türkiye’nin UEFA sıralamasındaki yeri ve son puanı:

1- İngiltere 104,802 puan

2- İtalya 91,043 puan

3- İspanya 86,166 puan

4- Almanya 81,691 puan

5- Fransa 68,270 puan

6- Hollanda 62.941 puan

7- Portekiz 60,416 puan

8- Belçika 52.750 puan

9 - Çekya 42,850 puan

10- Türkiye 41.900 puan

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