UEFA Başkanı Ceferin'den flaş karar. Aldığı kararı duyurdu

Fransa’nın Paris şehrinde UEFA’nın 48. olağan kongresi yapıldı.

Kongrede, UEFA anayasasında yapılan değişiklik sayesinde mevcut başkan Aleksander Ceferin’in 2027’de yeniden aday olabilmesi mümkün oldu.

Fakat Ceferin, 2027’deki seçimlere girmeyeceğini ve görevi bırakacağını ilan etti.

Ceferin, UEFA’nın yeni bir liderliğe ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Altı ay önce tekrar aday olmama kararı aldım. Bunun sebebi, her kurumun zamanla yeni bir enerjiye ihtiyacı olması ama asıl sebebi 7 yıldır ailemden ayrı kalışım. Düşüncelerimi daha önce açıklamak istemedim çünkü bazı insanların nasıl davrandığını görmek istedim.” ifadelerini kullandı.

Aleksander Ceferin, 2016 yılından beri UEFA başkanlığı görevini sürdürüyor.