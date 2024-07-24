UEFA depremini Fenerbahçe durdurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe Lugano ile karşı karşıya geldi.

FENERBAHÇE GALİP GELDİ

İsviçre’de oynanan kritik mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 4-3 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet ile birlikte Fenerbahçe 30 Temmuz’da oynanacak olan rövanş maçı öncesi avantajı alırken Türkiye’yi de kurtardı.

ÜLKE SIRALAMASINDA YERİMİZİ KORUDUK

UEFA ülke sıralamasında 200 puanı cebine koyan Türkiye 33.800 puana ulaştı.

Sıralamadaki en yakın takipçimiz Çekya’da Sparta Prag’ın kazanmasıyla birlikte puanını 33.750’ye yükseltti.

Fenerbahçe kaybetmiş olsaydı Türkiye UEFA ülke sıralamasında bir sıra geriye düşecekti.

Ülkemizin puan farkını açması için bir diğer temsilcimiz Trabzonspor’un da yarın Ruzomberok karşısında kazanması gerekiyor.

İşte puan sıralaması:

8- Belçika - 42.400 puan

9- Türkiye - 33.800 puan

10- Çekya - 33.750 puan