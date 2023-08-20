UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti

UEFA, AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesi yaşanan olaylar sebebiyle Hırvat temsilcisinin taraftarına 1 yıl deplasman maçı yasağı getirdi.

KAYNAK: AA
UEFA Dinamo Zagreb'e cezayı kesti

UEFA, bir Yunan taraftarın ölümüyle sonuçlanan AEK-Dinamo Zagreb maçı öncesinde yaşanan olaylar nedeniyle Dinamo Zagreb taraftarlarının, takımlarının bu sezon Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarına gitmesini yasakladı.

Yunanistan'ın AEK ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında 8 Ağustos'ta oynanması planlanan UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçından önce taraftarlar arasında kavga çıkmış ve bıçaklanan 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris hayatını kaybetmişti.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kazanan AEK, 19 Ağustos'a ertelenen iç saha maçından 2-2 beraberlikle ayrılarak tur atlamıştı.

(AA)

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