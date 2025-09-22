UEFA forma satışlarından kazanılan gelirleri açıkladı! Galatasaray dünya devlerini ve ezeli rakiplerini solladı

UEFA, takımların bu sezonki forma ve ürün satışlarından kasalarına koyduğu tutarı açıkladı. Açıklanan listede Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.
İşte o liste;
20) Roma - 27 Milyon Euro
19) Ajax - 33 Milyon Euro
18) BEŞİKTAŞ - 34 Milyon Euro
17) Celtic - 35 Milyon Euro
16) Inter - 46 Milyon Euro
15) Milan - 59 Milyon Euro
14) FENERBAHÇE - 69 Milyon Euro
13) Borussia Dortmund - 72 Milyon Euro
12) Juventus - 74 Milyon Euro
11) Manchester City - 76 Milyon Euro
10) PSG - 81 Milyon Euro
9) GALATASARAY - 85 Milyon Euro
8) Chelsea - 95 Milyon Euro
7) Tottenham - 96 Milyon Euro
6) Arsenal - 120 Milyon Euro
5) Manchester United - 146 Milyon Euro
4) Liverpool - 146 Milyon Euro
3) Barcelona - 171 Milyon Euro
2) Bayern Münih - 171 Milyon Euro
1) Real Madrid - 196 Milyon Euro
