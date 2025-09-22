UEFA forma satışlarından kazanılan gelirleri açıkladı! Galatasaray dünya devlerini ve ezeli rakiplerini solladı

UEFA forma satışlarından kazanılan gelirleri açıkladı! Galatasaray dünya devlerini ve ezeli rakiplerini solladı

UEFA, forma ve ürün satışlarından en fazla gelir elde eden ilk 20 takımı açıkladı. Listede Türk takımlarından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yer aldı.

UEFA, takımların bu sezonki forma ve ürün satışlarından kasalarına koyduğu tutarı açıkladı. Açıklanan listede Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı.

İşte o liste;

20) Roma - 27 Milyon Euro

19) Ajax - 33 Milyon Euro

18) BEŞİKTAŞ - 34 Milyon Euro

17) Celtic - 35 Milyon Euro

16) Inter - 46 Milyon Euro

15) Milan - 59 Milyon Euro

14) FENERBAHÇE - 69 Milyon Euro

13) Borussia Dortmund - 72 Milyon Euro

12) Juventus - 74 Milyon Euro

11) Manchester City - 76 Milyon Euro

10) PSG - 81 Milyon Euro

9) GALATASARAY - 85 Milyon Euro

8) Chelsea - 95 Milyon Euro

7) Tottenham - 96 Milyon Euro

6) Arsenal - 120 Milyon Euro

5) Manchester United - 146 Milyon Euro

4) Liverpool - 146 Milyon Euro

3) Barcelona - 171 Milyon Euro

2) Bayern Münih - 171 Milyon Euro

1) Real Madrid - 196 Milyon Euro

