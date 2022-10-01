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UEFA'dan Galatasaray'a kutlama

UEFA, Galatasaray'ın 117.yılını kutlayan bir mesaj yayınladı.

Haber Giriş: 1 Ekim 2022 Cumartesi - 15:41
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UEFA Galatasaray'ın 117.yılını kutlayan bir mesaj paylaştı

UEFA'dan Galatasaray'a kutlama
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "117. doğum günün kutlu olsun Galatasaray" ifadesi kullanıldı.

Mesajda, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında attığı gollerin yer aldığı 3 dakikalık video da yer aldı.

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