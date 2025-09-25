UEFA Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Parayı yolladılar

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a karşı hezimet yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 mağlup etmiş ve bir nebze yaralarını sarmıştı. Sarı-kırmızılılar adına bir sevindirici gelişme daha yaşandı.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in durumu netlik kazandı! İşte formasına kavuşacağı maç...

UEFA'DAN GALATASARAY'A PARA GELDİ!

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak yaklaşık 30 milyon euroyu garantileyen Galatasaray'a UEFA'dan tam 23 milyon euro geldi. Gelen parayla mali yönden derin nefes alan Galatasaray, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

