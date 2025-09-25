UEFA Galatasaray'ın kasasını doldurdu! Parayı yolladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Ülkemizi bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray'da gözler 2. haftada oynanacak olan Liverpool maçına çevrilmiş. Durumda camianın dört gözle beklediği bu mücadele öncesi UEFA, sarı-kırmızılılara para gönderdi.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a karşı hezimet yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 mağlup etmiş ve bir nebze yaralarını sarmıştı. Sarı-kırmızılılar adına bir sevindirici gelişme daha yaşandı.

UEFA'DAN GALATASARAY'A PARA GELDİ!

Şampiyonlar Ligi'ne katılarak yaklaşık 30 milyon euroyu garantileyen Galatasaray'a UEFA'dan tam 23 milyon euro geldi. Gelen parayla mali yönden derin nefes alan Galatasaray, 30 Eylül'e kadar yollaması gereken borçsuzluk kağıdında sorun yaşamayacak.

