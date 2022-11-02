﻿Galatasaray UEFA'dan elendi

Polonya'daki Stalowa Wola kentinde oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibin tek golünü 90+1. dakikada Baran Aksaka kaydetti. Jankat Yılmaz, 27. dakikada kırmızı kart gördü.
Ruh Lviv'in golleri ise 11 ile 76. dakikalarda Oleh Fedor ve 78. dakikada Nazar Rusyak'dan geldi.
Evinde oynadığı ilk maçı da aynı skorla kaybeden Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'ne 2. turda veda etti.
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