UEFA Hırvatlara acımadı

Konferans Ligi play-off maçında Slovenya temsilcisi Olimpija ile Hırvat takımı Rijeka arasında oynana elemelerde Sloven ekibi karşılaşmayı 5-0 kazanarak, Rijeka kulüp tarihindeki en ağır Avrupa yenilgisini yaşattı.

Slovenya'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında yakılan meşalelerden dolayı maça 20 dakika ara verildi. Hırvat taraftarların bazıları meşale ile teskin olmayınca bulundukları deplasman tribününde küçük çaplı yangınlar çıkarttılar.

El Rijeka ???????? estaba perdiendo 5 a 0 contra el Olimpija Ljubljana ???????? por la fase previa de la Conference League.



El partido fue demorado porque los hinchas croatas tiraron bengalas al campo de juego.

pic.twitter.com/aZK5K8hvjL — En Una Baldosa (@enunabaldosa) August 29, 2024

Deplasman tribünlerinde 300 sandalyenin tahrip olması nedeniyle Rijeka'nın Olimpija ile temasa geçip maddi hasarı karşılama sözü verdiği belirtildi.

Yaşanan olaylar sonrası Hırvat ekibine 100 bin euro para ile üç maç taraftarsız oynama cezası verildi.