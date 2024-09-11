UEFA Hırvatlara acımadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Hırvatlara acımadı

Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA), Konferans Ligi play-off maçında Olimpija ile Rijeka arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle Rijeka'ya 100 bin euro para cezası verdi.

Konferans Ligi play-off maçında Slovenya temsilcisi Olimpija ile Hırvat takımı Rijeka arasında oynana elemelerde Sloven ekibi karşılaşmayı 5-0 kazanarak, Rijeka kulüp tarihindeki en ağır Avrupa yenilgisini yaşattı.

Slovenya'da oynanan karşılaşmanın ikinci yarısında yakılan meşalelerden dolayı maça 20 dakika ara verildi. Hırvat taraftarların bazıları meşale ile teskin olmayınca bulundukları deplasman tribününde küçük çaplı yangınlar çıkarttılar.

Deplasman tribünlerinde 300 sandalyenin tahrip olması nedeniyle Rijeka'nın Olimpija ile temasa geçip maddi hasarı karşılama sözü verdiği belirtildi.

Yaşanan olaylar sonrası Hırvat ekibine 100 bin euro para ile üç maç taraftarsız oynama cezası verildi.

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