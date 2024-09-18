UEFA izin verdi. Galatasaray ve PAOK günler kala anlaştı

Young Boys’a elenmesi sonrası yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Galatasaray grup aşamasındaki ilk maçında PAOK ile karşılaşacak.

Kritik karşılaşma 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00’de RAMS Park’ta oynanacak.

Mücadeleye artık sayılı günler kalırken Yunan basınından ilginç bir açıklama geldi.

Galatasaray – PAOK maçında UEFA'nın kararıyla deplasman tribünü yasağı koyulmayacağını söyleyen Yunan basını kulüplerin bilet sayısı konusunda anlaşmaya vardığını ifade etti.

Sarı-kırmızılılar, PAOK yönetimine karşılaşma için 2 bin bilet verecek.