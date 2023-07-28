UEFA Juventus'u Konferans Ligi'nden men etti

İtalyan devi Juventus men edilmenin şokunu yaşıyor.
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Juventus'u Konferans Ligi'nden men ettiğini açıkladı.
Diğer taraftan UEFA, Juventus'a 20 milyon euro da para cezası verdi.
UEFA, İtalyan ekibi Juventus’un Avrupa Konferans Ligi’nden men edildiğini açıkladı.
İtalyan devi Juventus men edilmenin şokunu yaşıyor.
UEFA, Finansal Fair Play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Juventus'u Konferans Ligi'nden men ettiğini açıkladı.
Diğer taraftan UEFA, Juventus'a 20 milyon euro da para cezası verdi.