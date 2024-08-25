UEFA kararını verdi. Okan Buruk yıkıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray 27 Ağustos Salı günü sahasında Young Boys ile karşı karşıya gelecek.

Kazananın 10 milyonlarca Euro kazanacağı eşleşmede geçtiğimiz hafta İsviçre’de oynanan mücadelenin etkileri devam ediyor.

OKAN BURUK KARŞI ÇIKMIŞTI

Sarı-kırmızıların 3-2 mağlup olduğu maçın ardından kameralar karşısına geçen teknik direktör Okan Buruk Alman hakem Siebert’i sert bir dille eleştirmişti.

Okan Buruk açıklamasında, "İsviçre’de oynuyoruz. Alman hakem geliyor. Eskiden oyuncularınızla problem yaşamış bir hakem geliyor. Kötü niyet aramıyorum ama bir Azeri hakemi Türk maçına atıyorlar mı? Atamıyorlar. İnşallah rövanş maçına Azerbaycanlı bir hakem atarlar ve bunu eşitlemiş oluruz" ifadelerini sarf etmişti.

UEFA MEMNUN KALDI

Deneyimli teknik adamın bu sözleri gündem olurken UEFA gözlemcilerinin Siebert için hazırladığı rapor ortaya çıktı. Siebert’in başarılı bir performans sergilediğine karar veren UEFA gözlemcileri 8.7'lik bir puan verdi.

KIRMIZI KART GÖSTERİP PENALTI VERMİŞTİ

Maçta sadece bir kez VAR’a başvuran Alman hakem Abdülkerim Bardakçı’ya ikinci sarıdan kırmızı kart ve Young Boys lehine penaltı kararı vermişti. Atılan penaltı sonucunda Young Boys sahadan 3-2 galip ayrılmıştı.