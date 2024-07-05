UEFA kararını verdi. Teşekkür edip Türkiye'ye gönderdi

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Şampiyonası'nda üç karşılaşmayı başarıyla yönettikten sonra, UEFA Hakem Komitesi'nin teşekkürleriyle Türkiye'ye dönüş yaptı.

3 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'a dönen Meler, turnuvanın grup aşamasında Belçika ile Slovakya, Polonya ile Avusturya arasındaki maçlarda ve son 16 turunda İngiltere ile Slovakya arasındaki önemli karşılaşmada görev almıştı.

YARI FİNAL BEKLİYORDU

EURO 2024 çeyrek finalinde İspanya ile Almanya arasındaki maçta Anthony Taylor'ın, Portekiz ile Fransa arasındaki maçta ise Michael Oliver'ın hakem olarak görev alacağı duyurulmasının ardından Halil Umut Meler kararı da belli oldu.

UEFA'nın bu atamaları, turnuvada daha önce üç maç yöneten Halil Umut Meler için de önemliydi. Türk Milli Takımı'nın bir sonraki maçında görev alamayacak olan Meler, İngiltere ile İsviçre arasındaki eşleşmenin Türkiye'nin potansiyel rakibini belirleyecek olması nedeniyle bu maçta da görev yapamayacak olması UEFA'nın kararında etkili oldu.

Bu durumlar göz önünde bulundurulduğunda, UEFA Halil Umut Meler'e teşekkür ederek Türk hakemi Türkiye'ye gönderdi.