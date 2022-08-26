UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oluyor

Kura çekimi saat 15.30'da başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde yer alan 32 takımın yer aldığı torbalar ise şu şekilde oluştu:
1. TORBA
Villarreal, Basel, Slavia, AZ, Gent, Başakşehir, Partizan, West Ham
2. TORBA
Cluj, Molde, FCSB, Fiorentina, Köln, Be'er Sheva, Apollon Limassol, Slovan Liberec
3. TORBA
Nice, Anderlecht, Zalgiris Vilnius, Austria Wien, Hearts, Shamrock Rovers, Sivasspor, Vaduz
4. TORBA
Dnipro, Lech Poznan, Slovacko, Silkeborg, Djurgardens, Pyunik Yerevan, RFS Riga, FC Balkani
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