﻿Sivasspor beraberlikle yetindi

Sivasspor, evinde Slavia Prag'ı ağırladı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Sivasspor'un tek golünü 27'de Dia Saba atarken, Slavia Prag'ın golünü 4. dakikada Peter Oladeji Olayinka kaydetti.
Temsilcimizde Abdul Keita 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.
Böylece Sivasspor G grubuna 1 puanla başladı.
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