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Sivasspor beraberlikle yetindi

UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor ile Slavia Prag karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 23:53
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UEFA Konferans Ligi ilk maçında Sivasspor Slavia Prag ile berabere kaldı

Sivasspor beraberlikle yetindi
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Sivasspor, evinde Slavia Prag'ı ağırladı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 22.00'da başlayan maç, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un tek golünü 27'de Dia Saba atarken, Slavia Prag'ın golünü 4. dakikada Peter Oladeji Olayinka kaydetti.

Temsilcimizde Abdul Keita 90+2'de ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Sivasspor'u 10 kişi bıraktı.

Böylece Sivasspor G grubuna 1 puanla başladı.

 

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