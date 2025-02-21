UEFA Konferans Ligi son 16 turu eşleşmeleri

İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu kura çekimi gerçekleşti.

Konferans Ligi'nde son 16 turu maçları 6-13 Mart tarihlerinde oynanacak. Tur atlayan takımlar ise 10-17 Nisan tarihlerinde çeyrek final maçlarına çıkacak. Yarı final karşılaşmaları 1-8 Mayıs tarihlerinde final ise 28 Mayıs'ta Polonya'nın 45 bin kapasiteli Wroclaw Stadyumu'nda oynanacak.



EŞLEŞMELER BELLİ OLDU

Jagiellonia Bialystok - Cercle Brugge

Molde - Legia Varşova

Celje - Lugano

Pafos - Djurgardens

Panathinaikos - Fiorentina

Borac - Rapid Wien

Real Betis - Vitoria Guimaraes

Kopenhag - Chelsea