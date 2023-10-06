UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta sonuçları: 7-1'le tarihe geçen skor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun ikinci haftası 8 maçla tamamlandı.

KAYNAK: AA
UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta sonuçları: 7-1'le tarihe geçen skor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ikinci haftasında 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Slovakya'nın Spartak Trnava ekibini 2-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

AZ Alkmaar (Hollanda)-Legia Varşova (Polonya): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0

Fiorentina (İtalya)-Ferencvaros (Macaristan): 2-2

Cukaricki (Sırbistan)-Genk (Belçika): 0-2

PAOK (Yunanistan)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-1

Aberdeen (İskoçya)-HJK (Finlandiya): 1-1

Nordsjaelland (Danimarka)-Ludogorets (Bulgaristan): 7-1

Spartak Trnava (Slovakya)-Fenerbahçe: 1-2
(AA)

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