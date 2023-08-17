UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe sahada. Bugün 2 maç şifresiz kanalda

Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe 3. ön eleme rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Maçların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe sahada. Bugün 2 maç şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe 3. ön eleme rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Maçların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Beşiktaş, Azerbaycan'da 3-1 yendiği Neftçi Bakü'yü Beşiktaş Stadı'nda konuk edecek. Maçın başlama saati 20.00. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek.

Adana Demirspor ilk maçta 5-1 yendiği Hırvatistan'ın Osijek takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ise İstanbul'da 3-1 yendiği Slovenya'nın Maribor takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Bu maç ise saat 21.15'ten itibaren şifreli kanal S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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