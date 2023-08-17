UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe sahada. Bugün 2 maç şifresiz kanalda

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Adana Demirspor ve Fenerbahçe 3. ön eleme rövanş maçlarında sahaya çıkıyor. Maçların yayınlanacağı kanallar belli oldu.

Beşiktaş, Azerbaycan'da 3-1 yendiği Neftçi Bakü'yü Beşiktaş Stadı'nda konuk edecek. Maçın başlama saati 20.00. Karşılaşma TRT Spor'dan şifresiz olarak ekrana gelecek.

Adana Demirspor ilk maçta 5-1 yendiği Hırvatistan'ın Osijek takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.00'da başlayacak mücadele TV 8,5'tan canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe ise İstanbul'da 3-1 yendiği Slovenya'nın Maribor takımıyla deplasmanda mücadele edecek. Bu maç ise saat 21.15'ten itibaren şifreli kanal S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.