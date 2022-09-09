UEFA maçında ortalık karıştı! Tribünler savaş alanına döndü

Dün akşam oynanan UEFA Konferans Ligi'ndeki Nice - Köln maçı taraftarlar arasında çıkan olaylar nedeniyle gecikmeli başladı. Fransa'da oynanan mücadelede iki takım taraftarları arasında kavga çıktı.
Maçta önce Almanya'dan gelen 8 bin Köln taraftarı, Nice taraftarları ile birbirine girdi. Çıkan olaylar sonrası 100'den fazla taraftarın ağır yaralandığı belirtildi.
Öte yandan 1 saat gecikmeli başlayan karşılaşma 1-1 sona erdi.
Konuk ekip 19.dakikada Tigges ile 1-0 öne geçmesine rağmen, Nice 62'de Delort'un attığı golle sahadan 1 puanla ayrıldı.
ACİL TOPLANTI KARARI ALINDI
UEFA maçtan sonra yaptığı acil toplantı kararı aldı.
Çıkan sert olaylar sonrası ev sahibi ekibin ağır cezalar alması bekleniyor.
Konuyla ilgili çıkan kamera kayıtlarının incelendiği öğrenildi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.