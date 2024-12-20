UEFA Konferans Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Konferans Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi’nde play off kuraları çekildi. Play off turundan çıkan takımlar, lig aşamasını ilk 8’de bitiren takımlar ile birlikte son 16 turuna yükselecek.

Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.

İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.

Konferans Ligi’ndeki play off eşleşmeleri şöyle:
Gent - Real Betis
Kopenhag - Heidenheim
Vikingur - Panathinaikos
Borac - Olimpija Ljubljana
TSC - Jagiellonia
Molde - Shamrock Rovers
Celje - APOEL
Omonoia - Pafos

Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar şunlar:
Chelsea
Guimaraes
Fiorentina
Rapid Wien
Djurgarden
Lugano
Legia Varşova
Cercle Brugge

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