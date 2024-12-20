UEFA Konferans Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu

Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.



İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.



Konferans Ligi’ndeki play off eşleşmeleri şöyle:

Gent - Real Betis

Kopenhag - Heidenheim

Vikingur - Panathinaikos

Borac - Olimpija Ljubljana

TSC - Jagiellonia

Molde - Shamrock Rovers

Celje - APOEL

Omonoia - Pafos



Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar şunlar:

Chelsea

Guimaraes

Fiorentina

Rapid Wien

Djurgarden

Lugano

Legia Varşova

Cercle Brugge