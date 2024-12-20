UEFA Konferans Ligi’nde play off eşleşmeleri belli oldu

Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.
İlk 8 sırayı alan kulüpler son 16'ya, 9-24. sıralarda yer alan kulüpler ise playoff oynama hakkı elde etti.
Konferans Ligi’ndeki play off eşleşmeleri şöyle:
Gent - Real Betis
Kopenhag - Heidenheim
Vikingur - Panathinaikos
Borac - Olimpija Ljubljana
TSC - Jagiellonia
Molde - Shamrock Rovers
Celje - APOEL
Omonoia - Pafos
Konferans Ligi'ni ilk 8'de bitiren takımlar şunlar:
Chelsea
Guimaraes
Fiorentina
Rapid Wien
Djurgarden
Lugano
Legia Varşova
Cercle Brugge
Konferans Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından son 16 turu ve play-off aşamasında mücadele edecek takımlar belli oldu.