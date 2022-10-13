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Sivasspor sonlara doğru açıldı

UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında G grubunda Ballkani ile Sivasspor karşılaştı.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 23:50
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UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor Ballkani'yi mağlup ederek üç puanın sahibi oldu

Sivasspor sonlara doğru açıldı
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Sivasspor, Konferans Ligi'nin 4.haftasında Ballkani'ye konuk oldu. Temsilcimiz Ballkani'ni 2-1 mağlup etti.

Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 72'de Hakan Arslan ve 81'de Karol Angielski kaydetti. Rakip Ballkani'nin tek golünü 36'da Armend Thaqi attı. 

Sivasspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu.

Grubun diğer maçında CFR Cluj, sahasında Slavie Prag'ı 2-0 mağlup etti. CFR Cluj'un da grupta 7 puanı bulunuyor.

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