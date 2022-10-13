Sivasspor sonlara doğru açıldı

Sivasspor, Konferans Ligi'nin 4.haftasında Ballkani'ye konuk oldu. Temsilcimiz Ballkani'ni 2-1 mağlup etti.
Sivasspor'a 3 puanı getiren golleri 72'de Hakan Arslan ve 81'de Karol Angielski kaydetti. Rakip Ballkani'nin tek golünü 36'da Armend Thaqi attı.
Sivasspor bu sonuçla puanını 7'ye yükseltti ve grupta liderlik koltuğuna oturdu.
Grubun diğer maçında CFR Cluj, sahasında Slavie Prag'ı 2-0 mağlup etti. CFR Cluj'un da grupta 7 puanı bulunuyor.
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