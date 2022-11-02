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Sivasspor Çekya'da. Rakip Slavia Prag

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu altıncı hafta maçında yarın Slavia Prag'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor, Çekya'ya gitti.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 10:39
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UEFA Konferans Ligi'nde Sivasspor Slavia Prag maçı için Çekya'ya gitti

Sivasspor Çekya'da. Rakip Slavia Prag
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Kırmızı-beyazlı ekip, Slavia Prag ile oynayacağı maç için 21 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla Çekya'ya hareket etti.

Sivasspor, Eden Arena'da yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Slavia Prag ile Demir Grup Sivasspor, yarın TSİ 20.45'te Eden Arena'da karşılaşacak. Mücadeleyi Sloven hakem Rade Obrenovic yönetecek.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Mehmet Albayrak, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Robin Yalçın, Kader Keita, Charis Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Dia Saba, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Mousa, Max Gradel, Karol Angielski, Mustapha Yatabare.

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