Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Konferans Ligi'nde A grubunun lideri Başakşehir, Rigas Skola'yı ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi.
Başakşehir'e turu getiren golleri 11'de Deniz Türüç, 45'te ve 72'de Stefano Okaka kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a çıkardı.
Turuncu lacivertli ekip 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başakşehir 27 Ekim'de deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.
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