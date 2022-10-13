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Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Konferans Ligi'nde Medipol Başakşehir, evinde RFS'yi konuk etti.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 21:37
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UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi

Medipol Başakşehir gruptan çıkmayı garantiledi
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UEFA Konferans Ligi'nde A grubunun lideri Başakşehir, Rigas Skola'yı ağırladı. Temsilcimiz mücadeleden 3-0 galip ayrılarak gruptan çıkmayı garantiledi.

Başakşehir'e turu getiren golleri 11'de Deniz Türüç, 45'te ve 72'de Stefano Okaka kaydetti. Bu sonuçla Başakşehir puanını 10'a çıkardı.

Turuncu lacivertli ekip 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Başakşehir 27 Ekim'de deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.

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