UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Süper Lig'den bir takım ilk 50'de

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Süper Lig'den bir takım ilk 50'de

UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Yeni listede ilk 50'de Süper Lig'den sadece bir kulüp yer aldı.

Süper Lig ve Avrupa ligleri geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla sona erdi. UEFA Konferans Ligi'ni Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ise PSG kazandı.

Turnuvaların da bitmesinin ardından UEFA kulüp sıralamaları güncellendi. Listede ilk 50'ye Süper Lig'den sadece bir kulüp girmeyi başardı.

Listede ilk 10 sıra ve Süper Lig kulüplerinin yerleri şöyle:

1. Real Madrid
2. Manchester City
3. Bayern Münih
4. Liverpool
5. PSG
6. Inter
7. Chelsea
8. Borussia Dortmund
9. Roma
10. Barcelona

47. Fenerbahçe
58. Galatasaray
82. Başakşehir
110. Sivasspor
113. Beşiktaş
148. Trabzonspor

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