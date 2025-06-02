UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Süper Lig'den bir takım ilk 50'de

Süper Lig ve Avrupa ligleri geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla sona erdi. UEFA Konferans Ligi'ni Chelsea, UEFA Avrupa Ligi'ni Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ise PSG kazandı.

Turnuvaların da bitmesinin ardından UEFA kulüp sıralamaları güncellendi. Listede ilk 50'ye Süper Lig'den sadece bir kulüp girmeyi başardı.

Listede ilk 10 sıra ve Süper Lig kulüplerinin yerleri şöyle:

1. Real Madrid

2. Manchester City

3. Bayern Münih

4. Liverpool

5. PSG

6. Inter

7. Chelsea

8. Borussia Dortmund

9. Roma

10. Barcelona

47. Fenerbahçe

58. Galatasaray

82. Başakşehir

110. Sivasspor

113. Beşiktaş

148. Trabzonspor