Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçların ardından UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 10 basamağında yer alan takımların sıralamasında değişim yaşanmadı. UEFA'nın güncel sıralamasında ilk 40’ta tek Türk takımı yer aldı.
UEFA kulüpler sıralamasının ilk 10’un sıralaması şöyle:
1) Real Madrid - 131.500
2) Bayern Münih - 124.250
3) Inter - 121.250
4) Manchester City - 117.750
5) Liverpool - 115.500
6) Paris Saint Germain - 109.500
7) Borussia Dortmund - 98.750
8) Bayer Leverkusen - 98.250
9) Barcelona - 96.250
10) Arsenal - 93.000
Türk takımlarının sıralaması ise şöyle:
Konyaspor-173
Adana Demirspor-172
Samsunspor-171
Trabzonspor-157
Sivasspor-145
Beşiktaş-115
Başakşehir-94
Galatasaray-46
Fenerbahçe-40