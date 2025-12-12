Avrupa kupalarında bu hafta oynanan maçların ardından UEFA, kulüpler sıralamasını güncelledi. Listenin ilk 10 basamağında yer alan takımların sıralamasında değişim yaşanmadı. UEFA'nın güncel sıralamasında ilk 40’ta tek Türk takımı yer aldı.

UEFA kulüpler sıralamasının ilk 10’un sıralaması şöyle:

1) Real Madrid - 131.500

2) Bayern Münih - 124.250

3) Inter - 121.250

4) Manchester City - 117.750

5) Liverpool - 115.500

6) Paris Saint Germain - 109.500

7) Borussia Dortmund - 98.750

8) Bayer Leverkusen - 98.250

9) Barcelona - 96.250

10) Arsenal - 93.000

UEFA kulüpler sıralamasını güncelledi! İlk 40'ta tek Türk takımı var - Resim : 2

Türk takımlarının sıralaması ise şöyle:

Konyaspor-173

Adana Demirspor-172

Samsunspor-171

Trabzonspor-157

Sivasspor-145

Beşiktaş-115

Başakşehir-94

Galatasaray-46

Fenerbahçe-40

