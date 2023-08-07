UEFA kura çekiminin yayınlanacağı kanal belli oldu

Editör: Hamza Özalkuş
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapılacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise (TSİ) 15.00'te çekilecek.
KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Saat 15.00'te başlayacak kura çekimi UEFA TV ve FB TV'den naklen ekranlara gelecek.
Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak.
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşları ise 31 Ağustos'ta oynanacak.
Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde play-off'taki muhtemel rakipleri:
Hapoel Beer Sheva / Levski
Twente / Riga
Legia Varşova / Austria Wien
Sepsi / Aktobe
Beşiktaş'ın turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri:
Gent / Pogon Szczecin
Aris / Dinamo Kiev
Lille
Viktoria Plzen / Gzira United
Adana Demirspor'un turu geçmeleri halinde play-off'taki muhtemel rakipleri:
Slavia Prag / Dnipro
AZ Alkmaar / Santa Coloma
Olympiacos / Genk
Aston Villa