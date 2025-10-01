UEFA listeyi güncellendi: Türkiye'nin puanı yükseldi

Galatasaray'ın Liverpool karşısındaki tarihi galibiyetinin ardından Türkiye'nin ülke puanı da yükseldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, dün akşam oynanan mücadelelerle başladı.

Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

İlk maçında Atletico Madrid'i 3-2 yenen Liverpool, 3 puanda kaldı. "Devler Ligi"ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray ise ilk puanları aldı.

Sarı kırmızılıların bu galibiyeti Türkiye'nin ülke puanına da yansıdı. Türkiye'nin geçen hafta 43 bin 600 olan puanı 44 bine yükseldi.

UEFA ülke sıralamasında son puan durumu şu şekilde:

  1. İngiltere: 96.561
  2. İtalya: 85.946
  3. İspanya: 80.078
  4. Almanya: 76.402
  5. Fransa: 69.105
  6. Hollanda: 61.866
  7. Portekiz: 58.666
  8. Belçika: 56.150
  9. Türkiye: 44.000
  10. Çekya: 40.700
  11. Yunanistan: 38.312
  12. Norveç: 37.187
  13. Danimarka: 35.981
  14. Polonya: 35.875
  15. Avusturya: 31.850

