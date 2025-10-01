UEFA listeyi güncellendi: Türkiye'nin puanı yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftası, dün akşam oynanan mücadelelerle başladı.

Galatasaray, sahasında İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

İlk maçında Atletico Madrid'i 3-2 yenen Liverpool, 3 puanda kaldı. "Devler Ligi"ne 5-1'lik Eintracht Frankfurt mağlubiyetiyle başlayan Galatasaray ise ilk puanları aldı.

Sarı kırmızılıların bu galibiyeti Türkiye'nin ülke puanına da yansıdı. Türkiye'nin geçen hafta 43 bin 600 olan puanı 44 bine yükseldi.

UEFA ülke sıralamasında son puan durumu şu şekilde: