Avrupa Şampiyonası'da D Grubu'nda Fransa, Avusturya'yı 1-0 mağlup etti.

Mücadelenin son anlarında Fransa'nın yıldızı Kylian Mbappe, burnuna ciddi bir darbe almış ve maça devam edememişti.

İlk belirlemelere göre burnunun kırıldığı ve ameliyat masasına yatacağı yönünde iddialar ortaya çıktı.

Ancak yapılan açıklamada, Mbappe'nin durumunun beklenenden iyi olduğu ve özel bir maske ile antrenmanlara geri döndüğü belirtildi.

MBAPPE İÇİN ÖZEL MASKE

Mbappe'nin kullanımına sunulan maske, NASA'nın roket üretiminde tercih ettiği, havacılık sektörüne has yüksek kaliteli karbon fiber malzemeden üretildiği bildirildi. Bu özel maskeyi dün yapılan antrenmanda ilk defa takan ünlü futbolcunun bu maskeye 1200 Euro ödediği ifade edildi.

Fransa'nın 25 yaşındaki yıldızı, milli takım forması altında katıldığı 79 maçta toplam 47 gol ve 34 asist ile katkıda bulundu ve takımının Dünya Kupası ile Uluslar Ligi'nde şampiyonluklar kazanmasına önemli rol oynadı.

UEFA MBAPPE'YE YASAK KOYDU

Kylian Mbappé'nin Hollanda'ya karşı oynanacak Avrupa Şampiyonası maçında Fransa maskesini takmasına izin verilmedi.

UEFA düzenlemelerinin 42.01 maddesi şu şekilde:

"Sahada giyilen tıbbi ekipmanlar sade olmalı ve herhangi bir takım veya üreticinin kimliğini taşımamalıdır."