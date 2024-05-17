UEFA müfettişleri Süper Lig ekibini men etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA müfettişleri Süper Lig ekibini men etti
UEFA Adana Demirspor'u 1 yıl Avrupa kupalarından men etti.

Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.

Futbolun Avrupa'daki patronu Akdeniz kulübüne gecikmiş borçları nedeniyle 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildiğini açıkladı.

Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Adana Demirspor'un Avrupa'ya gitme şansı bulunmuyor.

Ancak Adana Demirspor 3 yıl içerisinde Avrupa'ya gitmeye hak kazanırsa alınan bu ceza geçerli olacak.

Geçtiğimiz günlerde FIFA ise Adana Demirspor'a Patrick Kluivert'e ödenmeyen 142 bin euro nedeniyle 3 dönem transfer yasağı vermişti.

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