UEFA müfettişleri Süper Lig ekibini men etti

Trendyol Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Adana Demirspor'a bir kötü haber de UEFA'dan geldi.
Futbolun Avrupa'daki patronu Akdeniz kulübüne gecikmiş borçları nedeniyle 1 yıl Avrupa kupalarından men cezası verildiğini açıkladı.
Süper Lig'in bitimine 2 hafta kala Adana Demirspor'un Avrupa'ya gitme şansı bulunmuyor.
Ancak Adana Demirspor 3 yıl içerisinde Avrupa'ya gitmeye hak kazanırsa alınan bu ceza geçerli olacak.
Geçtiğimiz günlerde FIFA ise Adana Demirspor'a Patrick Kluivert'e ödenmeyen 142 bin euro nedeniyle 3 dönem transfer yasağı vermişti.
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