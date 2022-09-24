UEFA olaylı maçın kararını verdi

Nice ile Köln'ü karşı karşıya getiren maç tribün olayları nedeniyle gecikmeli başlamıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk hafta maçında karşılaşan Nice ile Köln taraftarları arasında mücadele başlamadan kavga çıkmıştı.

18 KİŞİ YARALANMIŞTI

Fransız basınında yer alan haberlerde, yerel saatle 18.45'te başlaması planlanan Nice-Köln maçı öncesi tribünlerdeki taraftarlar arasında yaşanan kavgalar nedeniyle 2'si ağır toplam 18 kişinin yaralandığı kaydedildi.

8 bin Köln taraftarının statta takımlarına destek verdiği maç, çıkan olaylar nedeniyle önce ertelendi. UEFA'nın güvenlik toplantısının ardından alınan kararla 1 saat geç başlayan mücadele 1-1 berabere sona erdi.

UEFA KARARINI AÇIKLADI

UEFA olaylı maçın faturasını kesti. Köln kulübüne toplam 100 bin Euro ceza verilirken; Alman ekibi Konferans Ligi'nde sıradaki iki deplasman maçında taraftarlarına bilet satamayacak.

Diğer taraftan ev sahibi ekip olan Nice de, sıradaki iç saha maçını seyircisiz oynarken, bir sonraki deplasman maçına da taraftar götüremeyecek. Böylelikle Fransız ekibi de biri iç saha bir dış saha olmak üzere iki maçta taraftarlarından yoksun olacak.